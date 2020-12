© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al convegno “Nuovo bilancio e Next Generation Eu: un piano europeo per far ripartire l’Italia”, organizzato dal Parlamento Europeo in Italia, ha ricordato che in molti sostengono che “la pandemia avrà pesanti conseguenze” e che porterà “incertezza anche l’anno prossimo, se non addirittura nel 2022”. (Rin)