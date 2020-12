Roma: trovate 27 persone in un pub dopo coprifuoco, chiuso 5 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, intorno alle 23, durante i consueti controlli sul rispetto delle normative a contrasto della diffusione del contagio da Covid-19, le pattuglie del I Gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute in un locale in pieno centro storico e hanno trovato all'interno 27 persone intente a bere, nonostante le serrande fossero abbassate. Il titolare del locale, un bulgaro di 50 anni, è stato sanzionato per violazione delle misure sul contenimento dell'emergenza epidemiologica. Scattato il provvedimento di chiusura dell'attività per 5 giorni. (Rer)