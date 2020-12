Italia-Senegal: centenario nascita Fellini, ambasciata a Dakar promuove iniziative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro delle iniziative promosse dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per il centenario dalla nascita di Federico Fellini, l’ambasciata d’Italia a Dakar ha voluto festeggiare il grande maestro italiano con una proiezione di “Giulietta degli Spiriti” organizzata dall’Istituto italiano di cultura e stimolando i contatti fra il grande regista e la cinematografia dell’Africa occidentale. Lo riferisce l’ambasciata d’Italia a Dakar in un comunicato. “Nel segno della diplomazia culturale e della cooperazione bilaterale abbiamo invitato i creativi senegalesi a proporre la sceneggiatura di un cortometraggio ispirato a Federico Fellini, mettendo a disposizione un contributo finanziario che potesse allo stesso tempo sostenere tecnici, costumisti e tutte le professionalità impegnate nella produzione del corto. L’iniziativa ha ricevuto una risposta entusiasta da parte dei registi senegalesi, che hanno presentato numerosi testi originali”, ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia a Dakar, Giovanni Umberto De Vito. (segue) (Com)