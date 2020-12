Italia-Senegal: centenario nascita Fellini, ambasciata a Dakar promuove iniziative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte sono state valutate da una commissione composta dall’ambasciata d’Italia a Dakar, dall’Istituto italiano di cultura a Dakar e dal ministero della Cultura e della comunicazione del Senegal, nella persona di Abdoul Aziz Cissé, segretario permanente del Fondo per la promozione dell’industria cinematografica e audiovisiva (Fopica). La Commissione ha selezionato “Anita” della cineasta senegalese Khadidiatou Sow, già vincitrice del Poulain d’Argent al Fespaco 2019 di Ouagadougou e selezionata per il Festival di Clermont-Ferrand nel 2017 nella sezione cortometraggio internazionale. “Anita” è stato presentato alla stampa in occasione di una proiezione privata il 17 dicembre 2020, alla presenza dell’ambasciatore De Vito, del ministro della Cultura e della comunicazione del Senegal, Abdoulaye Diop, e del direttore della Cinematografia presso il medesimo ministero, Hugues Diaz. “Anita” ha ricevuto il patrocinio del comitato “Fellini 100” ed è stata inserita nel calendario delle celebrazioni ufficiali del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo. “Anita – ha commentato l’Ambasciatore De Vito – con i suoi personaggi sardonici, le sue atmosfere di comunità gioiosa e caotica, oltre che con l’amalgama molto felliniano di reale e immaginario, testimonia di quanto sia universale il linguaggio di Fellini. Anita è un progetto che avvicina Italia e Senegal e auguro il meglio alla sua regista per l’attività di promozione internazionale che l’attende”. (Com)