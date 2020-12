Egitto: governo lancia sconti su biglietti aerei e hotel per le vacanze invernali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministeri del Turismo e dell'Aviazione civile dell’Egitto stanno per lanciare un'iniziativa per rilanciare il turismo verso le destinazioni più famose e storiche del Paese delle piramidi. Soprannominata "Trascorri il tuo inverno in Egitto", l'iniziativa offrirà sconti sui biglietti aerei e sulle sistemazioni negli hotel, in particolare durante le vacanze di Natale e di metà semestre. L’annuncio segue un incontro tra i ministri dell'Aviazione civile, Mohamed Mannar, e del Turismo, Khaled al Anani. (Cae)