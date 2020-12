© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci stiamo orientando per un ‘vaccine day’ entro la fine del 2020 in cui sarà inaugurato il piano vaccinale” negli Stati membri dell’Unione Europea”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al convegno “Nuovo bilancio e Next generation Eu: un piano europeo per far ripartire l’Italia”, organizzato dal Parlamento Europeo in Italia. (Rin)