G20: Mattarella, Italia protagonista, straordinaria occasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’anno che sta per iniziare, la Repubblica italiana ha “la straordinaria occasione di svolgere un ruolo da protagonista attraverso la Presidenza G20 e la copresidenza della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Cop26”. Lo ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento allo scambio di auguri con il corpo diplomatico. “Tre le dimensioni chiave che l’Italia ha deciso di porre al centro del dibattito: la persona, il pianeta e la ripresa economica (people, planet, prosperity) – ha spiegato Mattarella -. Il proposito è di legare tra loro questi tre pilastri per superare anzitutto la drammatica condizione sanitaria che attraversa l’intero pianeta. In secondo luogo sanare le ferite inferte al tessuto sociale, ponendo rimedio a una crisi economica senza precedenti. Infine, e soprattutto, gettare le fondamenta per il domani, in cui una gestione moderna e sostenibile dell’ambiente sia al centro, se vogliamo che le prossime generazioni abbiano ancora a disposizione lo stesso pianeta ricco di risorse e di meraviglie naturali di cui noi abbiamo potuto godere”. (Rin)