Sanità: Fp Cgil Roma e Lazio, continua protesta allo Spallanzani, lavoratori in assemblea

- "Da mesi sotto pressione per l'emergenza Covid, l'esclusione del sindacato dalle scelte relative a risorse e personale è inaccettabile. Rispetto, trasparenza, confronto: le relazioni sindacali sono state azzerate e i rappresentanti Cgil si sono dimessi per protesta". Così in una nota la Fp Cgil di Roma e Lazio. "Con l'emergenza non si può giustificare l'assenza di confronto, anzi, è proprio in un momento come questo che la condivisione delle scelte aziendali e di ogni aspetto che ha ricadute sulla tutela e la gestione del personale sono fondamentali. Le istituzioni, a partire dalla Regione Lazio, sono state interessate: andremo avanti per ripristinare diritti, trasparenza e rispetto per chi ogni giorno è in prima linea per la salute di tutti i cittadini. Noi continuiamo a lottare perché il sistema sanitario pubblico sia difeso e potenziato: servono più assunzioni e più sicurezza, qui come in ogni presidio ospedaliero e territoriale della regione", conclude il sindacato.(Com)