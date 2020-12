Ue: Conte, Pnrr deve essere efficace e non cattedrale su carta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia deve essere “in prima linea, in trincea, per cogliere tutte le opportunità che Europa ha messo in campo. Il Pnrr dovrà offrire tutte le garanzie di non essere una cattedrale scritta su carta ma un piano efficace da realizzare nei tempi annunciati”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al convegno “Nuovo bilancio e Next generation Eu: un piano europeo per far ripartire l’Italia”, organizzato dal Parlamento Europeo in Italia. (Rin)