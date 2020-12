Covid: Bernini (FI), su fondi europei come su gestione pandemia Italia senza bussola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, evidenzia che "la Commissione europea ha fatto sapere che il governo italiano ha già inviato una bozza di piano di riforme per il Next generation Eu, e che ora lo analizzerà. Ma sarà un lavoro probabilmente inutile - continua la parlamentare in una nota -, visto che due partiti di maggioranza hanno già chiesto a Conte di riscriverlo interamente. Sui fondi europei, come sulla gestione della pandemia, l’Italia purtroppo continua a procedere senza una bussola precisa, costretta a vivere alla giornata da chi la dovrebbe pilotare fuori dalla crisi". (Com)