Albania: ambasciatore Bucci, "vivissime" congratulazioni a nuovi ministri Ekonomi e Kuci

- L’ambasciatore italiano in Albania, Fabrizio Bucci, ha rivolto le sue “vivissime” congratulazioni a Milva Ekonomi e Bledi Kuci per le loro nomine a ministra dell’Agricoltura e ministro dell’Interno. “Una collaborazione ottima con entrambi che non potrà che rafforzarsi ulteriormente! Buon lavoro!”, ha scritto Bucci in un tweet. Il presidente albanese Ilir Meta ieri ha approvato la nomina di Cuci ed Ekonomi come nuovi ministri. La nomina di Cuci avviene dopo le dimissioni di Sander Lleshaj alla guida del dicastero dell'Interno, a seguito delle proteste per l'uccisione da parte delle forze di polizia albanesi del giovane Klodian Rasha. Secondo quanto reso noto nei giorni scorsi da un comunicato della polizia albanese, la magistratura sta facendo il suo lavoro per capire le circostanze che hanno portato all'assassino del giovane 25enne Rasha che aveva violato il coprifuoco, un fatto che ha provocato le dimissioni del ministro dell’Interno Leshaj e dure proteste antigovernative. Il premier albanese Rama ha escluso categoricamente nei giorni scorsi che ci saranno altre dimissioni, dopo quelle del ministro dell'Interno. (segue) (Alt)