Ue: Beghin (M5s), Recovery è risultato governo Conte, disegneremo Paese migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato del pacchetto di ripresa europea è un successo che si deve al governo italiano di Giuseppe Conte. e l'obiettivo del Next Generation Eu è ridisegnare, tutti insieme, un Paese migliore. Lo ha detto la capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo Tiziana Beghin al webinar del Parlamento europeo in Italia dedicato al Next Generation Eu. "Vorrei ribadire che questo è un successo che dobbiamo al governo, al premier Conte in persona che ha creduto nell'importanza di una soluzione comune per l'Europa dall'inizio, se ne è fatto portatore in tutte le sedi istituzionali", ha sottolineato. "L'ammontare degli investimenti darà un contributo fondamentale alla risoluzione di problemi sistemici in Italia, ma esige che la spesa sia in settori ad alto rendimento. Su questo la strada è corretta, abbiamo già toccato i punti importanti: abbiamo dei potenziali non sfruttati in questo Paese, tra cui digitalizzazione ed uguaglianza di genere che sono gap importanti per noi, e che finalmente abbiamo l'opportunità di risolvere", ha detto. "La nostra arretratezza in campo digitale non è infrastrutturale, ma culturale. Abbiamo difficoltà a usare il nostro potenziale, anche in nella pubblica amministrazione e nel settore della produzione e della vendita", ha ricordato. "Il Recovery fund darà una spinta in questo senso che con l'apertura di corsi avanzati, programmi universitari tarati sulle esigenze di sviluppo del settore produttivo. Anche dal punto di vista fiscale le risorse europee potranno finanziare l'innovazione alleggerendo il prelievo sulle imprese innovative, facilitando la creazione di start up e spingendo sugli spin off", ha aggiunto. (segue) (Beb)