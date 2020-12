Difesa: Nave Margottini scorta i due pescherecci Antartide e Medinea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due pescherecci Antartide e Medinea con a bordo i 18 pescatori di Mazara del Vallo liberati ieri, partiti nella notte da Bengasi, saranno scortati fino all’arrivo in Italia dalla fregata Margottini della Marina Militare - impegnata nell’Operazione Nazionale Mare Sicuro - che li ha intercettati all’uscita delle acque territoriali libiche. La nave garantirà il transito in mare in sicurezza fino a Mazara del Vallo. L’arrivo è previsto per la mattina del 20 dicembre. "Grande soddisfazione per la liberazione dei pescatori. Bellissima notizia per tutto il Paese", a detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in una nota. "Una trattativa lunga e complessa, per la quale ringraziamo tutti coloro che vi hanno lavorato, in silenzio e con professionalità. La gioia di oggi non ripaga certo le angosce patite, ma consente finalmente alle famiglie di riabbracciare i propri cari", ha dichiarato il ministro. (Com)