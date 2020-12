Spagna: Covid, campagna vaccinazione inizierà il 27 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna la campagna di vaccinazione Pfizer e BioNTech contro il coronavirus inizierà il 27 dicembre prossimo. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Salute, Salvador Illa, spiegando le dosi raggiungeranno tutte le Comunità autonome sabato 26 o domenica 27, sempre in coordinamento con l'Unione europea e saranno distribuite settimanalmente. "Il governo ha dato tutte le informazioni di cui dispone e forniremo ulteriori dettagli non appena avremo altri dettagli", ha concluso Illa.(Spm)