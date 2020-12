Sanità: Gallera, in futuro nostro scopo è trasformare i 45 centri territoriali Covid in poliambulatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro scopo è che i 45 centri territoriali Covid si trasformino in 45 poliambulatori". Lo ha dichiarato l'assessore al welfare Giulio Gallera, intervenendo a un evento online organizzato dai sindacati, parlando di uno dei possibili interventi sulla legge regionale sul sistema sociosanitario che si faranno nei prossimi mesi, dopo che la riforma, la legge 23, ha terminato la sua fase di sperimentazione. "In questi ultimi mesi abbiamo creato i Centri territoriali Covid, ne abbiamo fatti 45, e sono luoghi in cui questo tema del coinvolgimento anche dello specialista ospedaliero insieme al medico di medicina generale, dove c'è un ritorno immediato e diretto, si sta realizzando - ha aggiunto Gallera - Tornare indietro e creare una barriera tra l'ospedale e il territorio sarebbe un grave errore, dobbiamo chiedere al medico ospedaliero di interagire col territorio". "Una delle proposte è portare anche l'afferenza dei mmg e dei distretti nelle Asst, mettere meglio a sistemi anche i ruoli della prevenzione, e far sì che la figura del direttore socio sanitario abbia un'area maggiormente solida su cui lavorare - ha concluso Gallera - La cronicità è e rimarrà sempre la priorità epidemiologica, quindi l'investimento su cui dobbiamo lavorare, il 30 per cento dei cronici che intercettano il 70 per cento delle risorse ci impongono di lavorare su quello, per curarli meglio e per ridurre le liste d'attesa".(Rem)