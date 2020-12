Economia: Lega Lazio, Zingaretti mente, blocca il rilancio della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sta per revocare l'unico investimento in grado di rimettere in moto il mondo del lavoro e l'economia della nostra regione. Lo stabilisce la delibera regionale numero 988 sulla Roma-Latina e sulla bretella Cisterna-Valmontone, che equivalgono a 35mila posti di lavoro nella fase dei cantieri. Un'opera stralciata, del valore di 2,7 miliardi di euro di investimento, per la volontà di Zingaretti a sei mesi dall'aggiudicazione effettiva e ad un anno dall'apertura dei cantieri". Lo afferma in una nota Orlando Angelo Tripodi, capogruppo regionale della Lega, commentando le dichiarazioni di Nicola Zingaretti che ha affermato questa mattina che "L'anno prossimo ci sarà un rimbalzo importante dell'economia laziale". (Com)