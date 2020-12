Casa: Sunia-Sicet, necessaria una proroga sospensione sfratti di almeno sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mancata proroga della sospensione degli sfratti è un atto di grave irresponsabilità da parte del Governo, che getta benzina sul fuoco su una situazione di disagio abitativo che già adesso non risulta affrontabile da parte dei Comuni. La ripresa delle esecuzioni degli sfratti nel bel mezzo di una pandemia che non accenna ad allentare la sua tragica presa sul paese, sarebbe un colpo durissimo per la tenuta sociale e incrinerebbe ulteriormente la già debole fiducia dei cittadini e dei piccoli e medi operatori economici nei confronti delle istituzioni". Così in una nota il Sunia e il Sicet di Roma e Lazio. (segue) (Com)