Casa: Sunia-Sicet, necessaria una proroga sospensione sfratti di almeno sei mesi (2)

- "Il Comune di Roma, che ad oggi ha erogato meno del 10 per cento dei contributi straordinari di sostegno all'affitto richiesti prima dell'estate - aggiunge la nota - e le strutture di assistenza che ordinariamente intervengono per la prima tutela dei nuclei familiari sfrattati, soprattutto in presenza di minori, anziani o condizioni di fragilità economica e sociale non sarebbero in grado di affrontare i numeri di questa nuova emergenza. Il contributo straordinario all'affitto, richiesto da 49.000 famiglie (ed erogato per meno del 10per cento) oltre ad essere, ad oggi, assolutamente intempestivo, non fornisce il sostegno economico necessario a scongiurare l'ipotesi dello sfratto. Lo sfratto selvaggio va evitato almeno fino all'adozione di misure che consentano di salvaguardare la locazione evitando il contenzioso giudiziario e incentivando, attraverso la leva fiscale, la rinegoziazione in diminuzione degli affitti. È necessario trovare soluzioni che diano anche ristoro economico ai proprietari che accettano di ridurre i canoni che oggi risultano insostenibili, aumentando le risorse dei fondi di sostegno all'affitto e per morosità incolpevole, per consentire alle parti di mantenere in vita i contratti dentro un più ampio patto sociale per la casa tra associazioni degli inquilini, associazioni dei proprietari, Governo e Comuni". (Com)