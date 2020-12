Sostenibilità: CityLife Shopping District ottiene certificazione Breeam In-Use

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

CityLife Shopping District, di proprietà di Generali Real Estate e gestito da Sonae Sierra, è stato certificato secondo gli standard del Breeam In-Use (Building research establishment environmental assessment method), uno dei principali metodi internazionali di valutazione della sostenibilità per quanto riguarda il planning, le infrastrutture e gli edifici. Lo fa sapere una nota di Sonae Sierra, che sottolinea che "Citylife Shopping District si è distinto, sin dall'apertura, come un progetto innovativo nella sua concezione, a partire dalla scelta dei materiali di costruzione: pavimenti, soffitti e colonne sono realizzati in bambù: un materiale innovativo, duttile, resistente e al cento per cento ecocompatibile. "Questa certificazione - afferma Stefano Pessina, Head of AM Shopping Centers di Generali Real Estate - premia il successo delle politiche di sostenibilità di CityLife Shopping District, polo attrattivo di investimenti per la qualità e la sicurezza che siamo sempre stati in grado di garantire – a tutti gli effetti un valore aggiunto per la città di Milano". Sono previsti diversi standard Breeam che corrispondono ai differenti usi dell'immobile (ad esempio vendita al dettaglio, residenziale, uffici, ecc.) e per le diverse fasi del ciclo di vita. Nel dettaglio, grazie al processo di certificazione Breeam In-Use, coordinato dalla stessa Sonae Sierra, CityLife Shopping District è stato valutato come "very good" in "asset performance", e "good" nel "building management".