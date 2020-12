Sostenibilità: CityLife Shopping District ottiene certificazione Breeam In-Use (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Shopping District di CityLife ha ottenuto la certificazione grazie all’utilizzo di fonti alternative e rinnovabili come fonti geotermiche con captazione e resa di acque sotterranee di falda per la climatizzazione estiva e invernale. All’interno del District, inoltre, il 60 per cento delle lampade sono a Led per garantire una buona efficienza energetica e il 62 per cento dell'area dell'edificio è coperta da sensori di ingombro per l'illuminazione, consentendo il risparmio di energia negli spazi non occupati. È stata riconosciuta poi una buona accessibilità ai mezzi pubblici (c'è una stazione della metropolitana direttamente nello Shopping District) e l’uso di attrezzature efficienti dal punto di vista idrico (toilette, rubinetti per il lavaggio delle mani); sistemi di allarme (incendio, intrusione) collegati a una struttura monitorata e operativa 24 ore su 24; piani di emergenza in atto e regolarmente testati, che includono gli incidenti ambientali. Infine, conformità nella gestione dei rifiuti grazie a un buon processo di separazione nello Shopping District. “Siamo estremamente orgogliosi di aver contribuito all’ottenimento di questa importante certificazione per CityLife Shopping District, un risultato che conferma la nostra capacità nel fornire una consulenza completa ai nostri clienti sulle migliori pratiche relative alla sostenibilità delle loro proprietà. La sostenibilità è sempre stata al centro delle attività aziendali di Sonae Sierra, anche nella gestione dei centri commerciali, e questo valore ci ha permesso di sviluppare con Generali strutture sostenibili e sicure, che migliorano il livello di benessere delle persone che visitano il centro o vi lavorano”, spiega Elsa Monteiro, Head of Sustainability & Corporate Communication di Sonae Sierra. (com)