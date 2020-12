Regno Unito: Irlanda del Nord e Galles annunciano nuove quarantene nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento nordirlandese ha approvato una nuova quarantena nazionale a partire dal 26 dicembre, mentre nuovi paramedici saranno inviati dalla confinante Repubblica di Irlanda per compensare alle carenze del sistema sanitario locale. La quarantena durerà per sei settimane. Il vice primo ministro nordirlandese, Michelle O'Neill, ha affermato che "è molto chiaro dal numero di casi positivi che vediamo ogni giorno che un intervento urgente è richiesto da parte nostra". Tutti i negozi non essenziali e i servizi che prevedono un contatto ravvicinato tra persone saranno sospesi, mentre i servizi di ristorazione potranno procedere solo con asporto. I ministri hanno deciso per il momento che le scuole rimarranno aperte, ma hanno anche reso noto che saranno discusse misure per diminuire la pressione sugli istituti scolastici, come la didattica a distanza. Simili misure sono state annunciate anche dal Galles, le quali però inizieranno il 24 dicembre.(Rel)