Fisco: De Lise (commercialisti), nel 2021 pronti a dare un contributo per la ripartenza dell'Italia

"Il ruolo del commercialista deve essere centrale non soltanto nella percezione dei nostri clienti, ma anche da parte del governo. In questo 2020 abbiamo lavorato pancia a terra, non facendo mai mancare il nostro sostegno a cittadini e imprenditori". Lo ha detto Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, nel corso del XII Forum dei Giovani Professionisti, dal titolo "Equità, merito e giustizia: requisiti primari per la crescita della professione". "Protagonisti positivi nel lavoro - prosegue - ma assolutamente negativi per quanto riguarda le mancanze del governo nei confronti della nostra categoria. Siamo stati esclusi da tutto: indennizzi, risarcimenti, ristori. Eppure, non esiste un tema, un settore, un ambito nel quale i professionisti non siano stati in prima linea. L'obiettivo che si pone per il prossimo anno è fare in modo che i commercialisti e i professionisti in generale non vengano visti come privilegiati, ma come persone che hanno voglia di dare un contributo, ricevendo inoltre le tutele che quest'anno sono mancate". Per Chiara Gribaudo (Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati) "quello del compenso equo e giusto è uno dei 'target' sui quali lavorare. Ma servono anche strumenti adeguati e più giusti per i lavoratori autonomi. La pandemia ci ha fatto capire quali sono le esigenze, ora è importante che il percorso venga fatto insieme per essere più forti e credibili. Auspico inoltre che da parte del governo ci sia una giusta interlocuzione verso i professionisti".