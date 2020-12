Fisco: De Lise (commercialisti), nel 2021 pronti a dare un contributo per la ripartenza dell'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donatella Conzatti (segretario della Commissione Bilancio al Senato), ha affermato: "Comprendo le richieste della categoria dei commercialisti, è evidente che manca qualche passaggio in questo senso. Allo stesso tempo, però, è fondamentale che i commercialisti si pongano come professionisti a tutto tondo e non si limitino a essere consulenti dei loro clienti. Ci sono moltissimi settori che dopo la pandemia offriranno importanti opportunità di crescita". Il parlamentare Stefano Fassina, già viceministro dell'Economia, ha sottolineato: "Nei prossimi mesi bisognerà ricostruire l'Italia come se fossimo nel dopoguerra. Dovremmo approcciare uno scenario di ricostruzione, aggredendo le problematiche che hanno frenato la crescita italiana negli ultimi trent'anni. Abbiamo bisogno di mettere al centro dell'agenda i professionisti, soprattutto i giovani: un universo di uomini e donne con il quale dialogare con maggiore attenzione". Catello Maresca, sostituto procuratore presso la Procura Generale di Napoli, da canto suo ha evidenziato che "nel post Covid nulla sarà come prima, le evoluzioni sono stati radicali. Peccato che tra i settori che si sono innovati non ci sarà la giustizia, che oggi versa – soprattutto quella penale – in uno stato quasi comatoso. L'innovazione è rimasta ai margini, eppure ce ne sarebbe un gran bisogno". (segue) (Ren)