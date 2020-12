Fisco: De Lise (commercialisti), nel 2021 pronti a dare un contributo per la ripartenza dell'Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Fimmanò, componente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, ha invece rimarcato come "il professionista deve andare verso una formazione sempre più pronunciata, per poter poi essere esso stesso formatore. In questa società liquida tutto accade in fretta, ma ci sono settori con enormi limiti. I professionisti possono porsi come una guida e un riferimento". Secondo Gaetano Stella, presidente Confprofessioni, "la scelta di lasciare fuori i professionisti da scelte importanti per l'economia lascia molto perplessi. Le proposte da parte nostra sono state numerosissime, ma il rapporto con la politica non decolla. In futuro servirà maggiore dialogo". Di ammortizzatori sociali all'interno degli studi professionali ha parlato Maria Pia Nucera, presidente Adc: "C'è un progetto avviato con l'onorevole Gribaudo, ma intanto persiste una preoccupante mancanza di dialogo con il governo. Non c'è unità d'intenti, occorre voltare pagina". All'evento sono intervenuti anche Antonio De Angelis, presidente Aiga; Alberto Chiosi, presidente Asign; Fabrizio Acerbis, Managing Partner di Pwc Tls Avvocati e Commercialisti; Emanuele Serina, segretario Ungdcec. In apertura di giornata si è invece svolto il webinar "Le proposte tecniche dell'Unione", con la presentazione dei 'manifesti di idee' emersi durante i Tavoli Tecnici dell'Unione, nati con obiettivo di condividere idee per ispirare il confronto. Hanno partecipato Alessandro Bonandini, vicepresidente Ungdcec; Matteo Balestra, giunta Ungdcec; Alessio Saraullo, giunta Ungdcec; Massimiliano Dell'Unto, presidente commissione nazionale di Studio Ungdcec; Sonia Mazzucco, vicepresidente Ungdcec; Oreste Francesco Pepe Milizia, presidente International Union of Young; Francesco Savio, giunta Ungdcec; Paolo Florio, tesoriere Fondazione Centro Studi Ungdcec. (Ren)