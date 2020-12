Ue: Hahn, ratifiche nazionali Recovery avvenga velocemente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di ratifica del pacchetto per la ripresa economica da parte dei Parlamenti nazionali dovrà procedere velocemente, in due o tre mesi, così da iniziare a far fluire le risorse. Lo ha detto il commissario europeo al bilancio, Johannes Hahn, al webinar organizzato dal Parlamento europeo in Italia dedicato al nuovo bilancio e al Next Generation Eu. Il commissario ha prima di tutto sottolineato che "oggi il Parlamento europeo voterà per il bilancio annuale" per il 2021 che "è cruciale" e ha ricordato che il pacchetto per la ripresa, del Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea e il Next Generation Eu, renderà "disponibili 1,8 mila miliardi di euro" agli Stati membri. "Il pacchetto più grande di sempre", ha detto. "Ora bisogna lavorare per finalizzarlo" e "abbiamo bisogno delle ratifiche nazionali" che "in alcuni Paesi significa l'approvazione da due Camere". Questo lavoro avverrà "nei prossimi mesi" anche se il processo "normalmente richiede 2 anni". In questo caso, però, "dobbiamo essere veloci" e farlo "in due o tre mesi" così da "rendere le risorse disponibili agli Stati membri", sostenendo cittadini e imprese. (segue) (Beb)