Ue: Hahn, ratifiche nazionali Recovery avvenga velocemente (2)

- "Dobbiamo cogliere l'opportunità della crisi per rendere le società più resilienti e le economie più forti, più competitive" perché "la diffusione di Covid è una sfida per tutti", ha aggiunto hahn. Per questo, "il pacchetto di ripresa è il più grande di sempre" e non rappresenta solo "una evoluzione, ma una rivoluzione" con "la Commissione europea che andrà sui mercati per finanziare" lo strumento. "Questo è una dimostrazione forte della volontà europea di rimanere insieme davanti alle difficoltà", ha specificato Hahn. Infine, il commissario ha ricordato che "l'Italia è uno dei Paesi che più beneficia delle risorse" e che il piano nazionale per la ripresa dovrà puntare alla ripresa del Paese e a "renderlo più resiliente". Il piano "deve essere legato al semestre europeo" che non rappresenta una imposizione da Bruxelles agli Stati membri, ma che "è il risultato di un dialogo con gli Stati membri". (Beb)