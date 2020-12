Commercio: assessore Civitavecchia, al via campagna per acquistare locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In attesa della fine di questo difficile momento profondamente segnato dalla crisi e dalla pandemia, l'Amministrazione intende sostenere l'economia del territorio e promuovere l'acquisto dei prodotti locali". Lo dichiara, in una nota, l'assessore al Commercio di Civitavecchia Emanuela Di Paolo. "Lo slogan 'Acquistare locale non è un consiglio, è una necessità' - aggiunge - vuole essere un messaggio positivo a difesa delle imprese civitavecchiesi, in vista di numerose iniziative che il Comune sta programmando per il breve e lungo periodo, con la collaborazione attiva dei commercianti stessi e delle associazioni che li rappresentano. Solo alcune delle proposte per la lotta alla crisi: promozione dei prodotti locali; organizzazione di eventi sagre/fiere/convegni/manifestazioni, che durante l'anno, periodicamente, facciano divenire Civitavecchia polo di attrazione; creazione di una rete a cui possano aderire tutte le realtà commerciali per entrare in modo concorrenziale nell'e-commerce per la promozione degli acquisti in loco". (Com)