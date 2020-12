Agricoltura: assessore Lazio, al via consultazione pubblica su nuova politica agricola comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ partita oggi, con la condivisione al Tavolo di partenariato, la consultazione pubblica sulla nuova Politica agricola comune (Pac del Lazio. Ad annunciarlo l’assessore regionale all’Agricoltura, Enrica Onorati che spiega: "Si tratta di uno strumento dedicato a chi vorrà dare il proprio contributo di idee e di competenze alla nuova programmazione 2023-2027 in materia di investimenti in agricoltura, imprenditoria giovanile, innovazione e sviluppo, benessere animale, sostenibilità e quanto di diretto interesse allo sviluppo rurale della nostra regione". Potranno partecipare, infatti, oltre ai soggetti e alle associazioni componenti del Tavolo, tutti i cittadini interessati inviando una mail a nuovaprogrammazioneagricla@regione.lazio.it per ricevere il questionario e proporre le proprie idee sulle tematiche presentate entro il 30 gennaio 2021. (segue) (Com)