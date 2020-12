Agricoltura: assessore Lazio, al via consultazione pubblica su nuova politica agricola comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sfida che abbiamo davanti riguarda ognuno di noi: anticipare i cambiamenti, accompagnando i settori della nostra agricoltura nel saperli affrontare e nel cogliere le importanti potenzialità dei fondi europei – aggiunge Onorati - Puntiamo a una agricoltura di qualità, innovativa, moderna ma soprattutto partecipata, per questo abbiamo deciso di proporre una consultazione pubblica e aperta a tutti coloro che saranno interessati a dare il proprio contributo per la costruzione della nuova politica agricola della nostra regione. In questo nuovo momento storico, inatteso e imprevisto, è apparso evidente come l’agricoltura sia non solo centrale nello sviluppo delle comunità ma fonte di benessere, ancora prima che di ricchezza economica. È importante ora cogliere questo aspetto per proiettarci in un futuro partecipato e condiviso, in cui ognuno di noi possa essere parte attiva di un sistema che parli di sostenibilità ambientale, sociale ed economica". (Com)