Ue: Repubblica Ceca e Slovacchia contro le resistenze bulgare all'adesione della Nord Macedonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca e la Slovacchia hanno espresso obiezioni alle conclusioni del Consiglio europeo sull'allargamento. Lo hanno fatto con una nota congiunta dei loro ministeri degli Esteri. Praga e Bratislava esprimono sostegno alla Macedonia del Nord dinanzi alle resistenze della Bulgaria a consentire a Skopje l'avvio di colloqui di adesione all'Ue. "Repubblica Ceca e Slovacchia apprezzano gli sforzi della presidenza di turno tedesca in tema di allargamento dell'Unione europea", si legge nella nota ceco-slovacca. Entrambe sono sempre state strenue sostenitrici della politica di allargamento negli ultimi 16 anni e non cambiano opinione. Le conclusioni del Consiglio sul processo di allargamento" devono esprimere "da un lato un messaggio unitario dell'Ue in tema di politiche di allargamento e dall'altro il progresso e le mancanze dei candidati, o potenziali candidati". Praga e Bratislava "non sono state in grado di dare il proprio assenso alla bozza presentata per l'approvazione. (segue) (Vap)