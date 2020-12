Ue: Repubblica Ceca e Slovacchia contro le resistenze bulgare all'adesione della Nord Macedonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo contiene elementi che includono una nozione di falsificazione della storia" che dal loro punto di vista rischia di essere "enormemente dannosa per il processo di allargamento". Restano inoltre dell'opinione che l'adozione definitiva del testo sarebbe dovuta avvenire nel Consiglio Affari generali. L'obiettivo primario resta "l'adozione di una cornice di negoziazione il prima possibile" e il testo attuale complicherebbe tale adozione nel lungo periodo. "Non consentiremo che l'Unione europea si faccia giudice della nostra storia condivisa, di come ci identifichiamo e della lingua che usiamo. Questi temi appartengono alle parti interessate e siamo qui per sostenerle con la nostra esperienza", prosegue il testo. "Siamo inoltre molto delusi che il quadro di negoziazione per la Macedonia del Nord e per l'Albania non abbia potuto essere approvato", hanno affermato i dicasteri degli Esteri di Praga e Bratislava. (Vap)