Spagna: ministro Salute, se necessario inasprire misure ma non confinamento totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna la situazione epidemiologica è "molto instabile" e di fronte ad un aumento dei casi per scongiurare l'inizio di una terza ondata di coronavirus bisognerà "adeguare le misure restrittive alla nuova realtà". Lo ha affermato il ministro della Salute, Salvador Illa, in un'intervista a "Radio Catalunya", escludendo, tuttavia, un confinamento totale su tutto il territorio nazionale come avvenuto durante la dichiarazione del primo stato di emergenza nel marzo scorso. "Ora non esistono più le condizioni per il contenimento totale. Né ora né nel prossimo futuro", ha chiarito Illa, spiegando che le condizioni epidemiologiche nei Paesi che hanno preso questa decisione "non sono le stesse della Spagna". Illa ha poi sottolineato la necessità di agire sulla base delle indicazioni degli esperti, monitorando quotidianamente l'evoluzione dei dati "senza agire con improvvisazione". (Spm)