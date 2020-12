Decreto Imprese: Abi, finanziamenti chiesti a Fondo garanzia superano 121 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione bancaria italiana (Abi) segnala che ieri, 17 dicembre, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato i 121 miliardi di euro, con una crescita di più di un miliardo di euro rispetto al giorno precedente, per un totale di 1,51 milioni di domande: di queste, oltre un milione sono le domande per operazioni fino a 30 mila euro, per 20,1 miliardi di euro, e 169 mila sono le domande per garanzie su moratorie, per 3,6 miliardi di euro.(Com)