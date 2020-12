Russia: parlamentari opposizione nelle regioni chiedono avvio procedimento penale su caso Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette deputati della Duma della città di Tomsk hanno inviato al Comitato investigativo della Russia una richiesta di avvio di un procedimento penale per l'avvelenamento dell'attivista dell'opposizione Aleksej Navalnyj da parte di ufficiali dell'unità speciale del Servizio di sicurezza federale (Fsb). È quanto si apprende dal quotidiano russo "Kommersant". Secondo i politici, l'avvio delle indagini si sarebbe resa possibile in seguito all'ammissione dal parte del presidente Vladimir Putin (nel corso della conferenza stampa del 17 dicembre) del fatto che l'attivista fosse seguito dagli agenti. Richieste simili sono già state inviate al Comitato investigativo da deputati di San Pietroburgo, della regione di Pskov e della Carelia e sono in fase di elaborazione alla Duma di Mosca ed a Novosibirsk. Secondo quanto si afferma nell'appello di un gruppo di deputati di Tomsk, guidato dal leader della sede locale dello Staff di Navalnyj, Ksenia Fadeeva, i dati ora confermati sarebbero "più che sufficienti" per avviare un procedimento penale per attentato alla vita di un personaggio pubblico. I deputati di Tomsk hanno deciso di rivolgersi al Comitato investigativo anche in ragione del fatto che il presunto avvelenamento sarebbe avvenuto sul territorio della stessa Regione. (segue) (Rum)