Russia: parlamentari opposizione nelle regioni chiedono avvio procedimento penale su caso Navalnyj (2)

- Già prima della conferma di Putin, i16 dicembre, i deputati di Pskov del partito Jabloko Lev Shlosberg e Artur Gaiduk, e tre deputati di San Pietroburgo, Mikhail Amosov, Boris Vishnevskij (Jabloko) e Maksim Reznik (Partito della crescita), hanno inviato analoghe richieste al Comitato investigativo, basandosi sui risultati dell'inchiesta di Bellingcat. Finora le autorità russe hanno negato non solo il coinvolgimento in un attentato alla vita dell'oppositore, ma anche il fatto stesso che sia avvenuto un tentativo di avvelenamento. Il Cremlino e il ministero degli Esteri affermano che le autorità tedesche e le organizzazioni scientifiche che hanno effettuato le analisi cliniche su Navalnyj non hanno ne poi fornito i risultati alla controparte russa, né hanno chiesto la collaborazione di Mosca nelle indagini. In assenza di prove ufficiali, le autorità russe affermano di poter confidare solo sulle indagini dei medici di Omsk, dove Navalnyj ha ricevuto le prime cure, che non anno riscontrato segni di un avvelenamento in atto. (Rum)