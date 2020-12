Usura: Codici, ennesimo caso nel Lazio, in aula a Cassino per difendere le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'era anche l'associazione Codici, ieri presso il Tribunale di Cassino, all'udienza che ha aperto il processo nei confronti di un 43enne di Roccasecca (Frosinone), accusato di usura ed estorsione ai danni di due imprenditori della provincia ciociara. "Ci siamo costituiti parte civile – dichiara Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici – per difendere in aula le vittime di questa bruttissima vicenda. Questa storia evidenzia, ancora una volta, quanto il fenomeno dell'usura sia diffuso. Non solo. Dimostra anche la necessità di alzare la guardia per difendere i cittadini in difficoltà, sempre più numerosi in questo momento così drammatico anche sul piano economico, con la pandemia che ha messo in ginocchio tante famiglie e tante imprese". (segue) (Com)