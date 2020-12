Usura: Codici, ennesimo caso nel Lazio, in aula a Cassino per difendere le vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione Codici "da anni svolge un'attività di tutela attraverso sportelli antiracket e antiusura sul territorio laziale, punti di ascolto e di assistenza a cui le persone che si trovano in una situazione di sovraindebitamento possono rivolgersi". "Pensando e sperando di ricevere un aiuto – affermano dalla delegazione di Codici Cassino – si sprofonda poi in un incubo. È quanto accaduto anche in questa vicenda, che ci vede in aula per difendere le vittime. Si parte dal prestito di denaro, fatto come un favore tra amici, poi spuntano i tassi di interesse, in questo caso oltre il 200 per cento annui, ed infine si arriva alle minacce, addirittura di morte, come dimostrano le intercettazioni telefoniche ed i messaggi vocali raccolti dai Carabinieri". L'associazione Codici "rinnova l'invito ai cittadini in difficoltà economica, che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, a segnalare ed a chiedere aiuto. Gli sportelli antiracket e antiusura dell'associazione sono a disposizione, pronti a fornire aiuto e assistenza". (Com)