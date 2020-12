Romania: Covid, Germania dona attrezzature mediche per reparti di terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha donato alla Romania attrezzature mediche per i reparti di terapia intensiva in cui vengono curati i malati di Covid-19. Si tratta di 40 ventilatori polmonari per i pazienti affetti da forme moderate e gravi. Lo ha annunciato l'ambasciatore della Germania in Romania, Cord Meier-Klodt, in una dichiarazione. "Sono molto lieto di poter dare una mano alla Romania nella lotta contro il nuovo coronavirus attraverso questa consegna di 40 ventilatori. La Germania e la Romania, attraverso i due governi e le ambasciate, hanno collaborato in modo eccellente al rapido sviluppo di questa consegna. Il messaggio è chiaro e preciso: questa pandemia ci colpisce tutti e sarà sconfitta solo quando sarà sconfitta da tutti. Ecco perché dobbiamo aiutarci a vicenda, ovunque possiamo", ha affermato l'ambasciatore Cord Meier-Klodt. Le attrezzature sono state trasportate a Bucarest con un aereo delle forze aeree romene. Lo stesso aereo ha riportato in patria quattro militari romeni, feriti, a ottobre, durante una missione in Afghanistan e curati presso un centro medico in Germania. Secondo il ministero romeno della Difesa, i militari saranno esaminati da una commissione medica. A seconda dell'esito degli esami clinici, loro beneficeranno di cure specializzate, di assistenza e consulenza psicologica e di programmi personalizzati di recupero neuromotorio postoperatorio. (Rob)