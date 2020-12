Industria: Istat, -0,2 per cento prezzi produzione a novembre, -2,3 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre 2020 i prezzi alla produzione dell’industria diminuiscono dello 0,2 per cento su base mensile e del 2,3 per cento su base annua (era -2,4 per cento a ottobre). Così l'Istat nella nota relativa ai prezzi alla produzione dell’industria e delle costruzioni. Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’industria registrano un calo congiunturale dello 0,2 per cento e una flessione tendenziale del 2,8 per cento. Al netto del comparto energetico, i prezzi aumentano dello 0,1 per cento su base mensile e dello 0,3 per cento su base annua. Sul mercato estero i prezzi diminuiscono dello 0,1 per cento (+0,1 per cento per l’area euro, -0,2 per cento per l’area non euro) e registrano una flessione tendenziale meno ampia rispetto a quella sul mercato interno (-1,1 per cento; -0,5 per cento per l’area euro, -1,6 per cento per l’area non euro). Nel trimestre settembre-novembre 2020, rispetto al precedente, i prezzi alla produzione dell’industria registrano un aumento dello 0,9 per cento, dovuto all’incremento dei prezzi sul mercato interno (+1,3 per cento), mentre i prezzi sul mercato estero sono in lieve calo (-0,2 per cento). Nel mese di novembre, fra le attività manifatturiere, gli aumenti tendenziali più elevati interessano i settori altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+2,3 per cento area non euro) e mezzi di trasporto (+1,4 per cento mercato interno , +1,7 per cento area non euro). (segue) (Ren)