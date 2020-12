Roma: Zingaretti, inaugurata nuova area verde con parco giochi al Trullo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova area verde con parco giochi nel quartiere del Trullo. Con un investimento di circa 300mila euro, la Regione Lazio ha messo a disposizione delle famiglie del quartiere romano un nuovo giardino a piazza Caterina Cicetti. "Uno spazio creato per i cittadini - si legge in una nota della Regione Lazio - la cui gestione viene affidata proprio alle associazioni di quartiere. Avere cura del territorio e in modo particolare delle periferie si deve tradurre in azioni concrete come queste, utili a promuovere la cosiddetta rigenerazione urbana e a rendere i quartiere delle grandi città come la Capitale più vivibili, più accessibili, più verdi e anche più sicuri per chi li abita. Questi spazi rappresentano spesso luoghi di aggregazione per cittadini di tutte le età, dagli anziani ai più giovani, e diventano vitali per quelle periferie che noi in questi anni stiamo cercando di riqualificare e rilanciare". (segue) (Com)