Polonia: ministra Famiglia, il progetto di 14ma per i pensionati proseguirà nel 2021

- Il disegno di legge per introdurre le 14me per i pensionati proseguirà nel 2021. Lo ha dichiarato la ministra della Famiglia e delle Politiche sociali, Marlena Malag, intervistata dall'emittente "Polskie Radio". "Il progetto è stato licenziato dal governo e attende" di essere esaminato dalla commissione parlamentare competente. "Sarà analizzato a inizio 2021 e il pagamento è previsto per il quarto trimestre. Le risorse sono garantite dal bilancio", ha detto Malag, che assicura sul rispetto di questa tempistica a patto che "il Senato non proponga emendamenti". (Vap)