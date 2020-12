Covid: Federalberghi Roma e Sara Assicurazioni iniziativa per smobilizzo crediti imposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federalberghi Roma e Sara Assicurazioni, con il contributo di PhinancePartnersSpa, "hanno dato vita alla prima iniziativa sul territorio nazionale finalizzata a consentire agli hotel in locazione - il 50 per cento di quelli della Capitale, ma anche del totale italiano - lo smobilizzo dei crediti di imposta maturati a fronte dei canoni dovuti ai proprietari degli immobili da marzo a dicembre 2020". "L'operazione - si legge in una nota - è stata ideata e realizzata per permettere alle società che esercitano attività turistico ricettiva in immobili non di proprietà di trasformare i propri crediti d'imposta, in questo momento difficilmente utilizzabili per la ridotta attività e la sostanziale mancanza di fatturato, in liquidità immediata e garantire così la continuità aziendale". (segue) (Com)