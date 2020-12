Covid: Federalberghi Roma e Sara Assicurazioni iniziativa per smobilizzo crediti imposta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli: "L'accordo con Sara Assicurazioni rappresenta un supporto concreto per il nostro settore, uno dei più direttamente colpiti dalla pandemia dal punto di vista economico: l'immissione di circa dieci milioni di euro di liquidità immediata nel sistema alberghiero romano potrà garantire alle centinaia di aziende che operano in regime di locazione, la maggior parte delle quali chiuse o in enorme difficoltà, le risorse necessarie per provare a sopravvivere a questa terribile crisi e procedere alla riapertura non appena le condizioni lo consentiranno". "Siamo orgogliosi di poter dare supporto a un settore così importante per l'economia nazionale" ha dichiarato Alberto Tosti, direttore generale di Sara Assicurazioni "a conferma del senso di responsabilità e del ruolo sociale delle Compagnie di Assicurazione. Siamo al fianco degli imprenditori alberghieri, specie in questi momenti". (Com)