Ue: Patuanelli, governo ha obbligo programmare ripartenza, tutti ministri impegnati

- In questo momento storico, con le prospettive di uscire dalla pandemia, il governo “ha l’obbligo di programmare il futuro guardando all’orizzonte”. Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli intervenendo al convegno “Nuovo bilancio e Next Generation Eu: un piano europeo per far ripartire l’Italia”, organizzato dal Parlamento Europeo in Italia. Grazie al nuovo approccio europeo, secondo il ministro, “possiamo contare su alcune risorse, che in passato sarebbero state impensabili, per ricucire le fratture dei nostri sistemi produttivi”. Fratture che hanno “creato ritardo nella competitività e nella possibilità delle imprese di innovare. Su questo cambio paradigma sono state predisposte le misure che il Mise ha proposto di inserire nel Recovery plan italiano”. Con queste misure “diciamo agli imprenditori: investite, lo Stato c’è e vi supporta”. Entrando nel dettaglio dei progetti, il ministro ha voluto sottolineare il tema dell’innovazione e della digitalizzazione del mondo produttivo”, che “significa maggiore accesso ai diritti anche da parte delle imprese”. In conclusione “tutti i ministri sono impegnati per garantire alle imprese di aprirsi verso scenari crescita che fino ad ora non erano consentiti”, ha aggiunto.(Rin)