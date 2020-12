Ue: Tajani (FI), utilizzare bene risorse partendo da riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha voluto rimarcare oggi il positivo "cambio di atteggiamento dell’Europa che non è più orientata verso una politica del rigore ma verso la solidarietà". Parlando nel corso del convegno “Nuovo bilancio e Next Generation Eu: un piano europeo per far ripartire l’Italia”, organizzato dal Parlamento Europeo in Italia, Tajani ha però ricordato che le risorse che arriveranno dall’Europa “vanno utilizzate nel modo migliore, partendo dalle riforme”. Per farlo “bisogna avere una visione strategica per immaginare che Paese vogliamo” che a detta del vice presidente dovrà essere “più moderno e competitivo”. (Rin)