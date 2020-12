Energia: Germania, dall'eolico il 45 per cento delle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, gli impianti eolici su terraferma della Germania hanno generato il 45 per cento delle energie rinnovabili del Paese, in aumento di 5 punti percentuali su base annua. Per la prima volta, l'energia generata dal vento ha superato quella prodotta con il carbone. È quanto si apprende dai dati diffusi oggi dall'Associazione federale dell'industria dell'energia (Bdew), come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. La direttrice esecutiva del Bdew, Kerstin Andreae, ha commentato: “L'eolico onshore rimane il cavallo di battaglia della transizione energetica”. Andreae non ha negato che la crisi del coronavirus abbia fornito un contributo importante a questo cambiamento. Mentre le energie rinnovabili possono generare elettricità “ogni volta che il vento soffia e il sole splende”, gli operatori delle centrali elettriche alimentate dai combustibili fossili devono adattarsi alla domanda di elettricità. Secondo il Bdew, nel 2020 questo segnerà un declino superiore al 4 per cento. Con riguardo agli obiettivi dell'Ue per la protezione del clima da raggiungere entro il 2030, Andreae prevede che lo sviluppo dell'idrogeno e dell'elettromobilità comporteranno un aumento dei consumi di energia elettrica in Germania, superiore ai 580 terawattora all'anno calcolati dal ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco. (Geb)