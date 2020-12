Governo: D'Incà su Renzi, tutti liberi di fare quello che vogliono, per M5s priorità sono vaccinazioni e Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Renzi che continua a chiedere il Mes noi continuiamo a rispondere che noi vogliamo lavorare su Recovery plan. Lo ha detto Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, in riferimento alle parole del leader di Italia viva, Matteo Renzi, che si è detto pronto a lasciare il governo se le sue proposte non saranno condivise dall'esecutivo. "Tutti sono liberi di fare quello che vogliono, per il M5s ci sono due priorità: la vaccinazione per tutti e il recovery plan, per gestire al meglio i 209 miliardi", ha aggiunto. (Rin)