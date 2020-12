Algeria: think thank, tra i 50 paesi al mondo colpiti da interferenze militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I manifestanti del movimento Hirak del febbraio 2019 ne hanno fatto il loro slogan. L'Algeria è risultato un paese che soffre degli interventi dei militari nell'ambito politico. Nel 2020, l'Algeria è stata classificata tra i 50 paesi del mondo dove i militari intervengono di più nella politica interna del paese. E' quanto ha concluso un rapporto internazionale che evidenzia l'impatto dei vincoli politici e scarsa governance sulla prosperità economica di 167 paesi in tutto il mondo. Questa classifica è stata stilata dal rapporto pubblicato dal think tank britannico The Legatum Institute. Il centro studi con sede a Londra, finanziato dal fondo di investimento internazionale Legatum, ha lavorato sull'importanza della governance nello sviluppo della prosperità di 167 paesi del pianeta. È proprio in quest'ultima sottocategoria che l'Algeria è citata nel rapporto annuale intitolato “Prosperity index report”. (Ala)