Covid: tavolo confronto tra Asl Rm6 e sindaci, pronte 18 mila dosi vaccino

- Nuova riunione del tavolo di confronto istituito tra la Asl Roma 6 e i Comuni che vi fanno parte per un monitoraggio costante della situazione territoriale in tema di Covid-19. Durante il confronto, il direttore generale Narciso Mostarda ha offerto a tutti i presenti una panoramica aggiornata dei casi positivi e della situazione presso l'ospedale dei Castelli romani e le altre strutture. "Ciò che emerge - si legge in una nota - è una lenta ma graduale riduzione dei posti letto occupati: ad oggi 144 su 228 attivati. Buoni segnali in arrivo anche dal settore scolastico, dove gli interventi giornalieri delle unità mobili hanno registrato una flessione del 60 per cento rispetto al periodo più difficile. Testimonianza di questi miglioramenti sono i dati attuali: ad oggi nella Asl Rm 6 si registrano 2.701 positivi, di cui 168 ricoverati". (segue) (Com)