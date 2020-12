Covid: tavolo confronto tra Asl Rm6 e sindaci, pronte 18 mila dosi vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al piano vaccinale anti-Covid, Mostarda ha annunciato ai sindaci partecipanti "che è stato creato un gruppo lavoro specifico che si sta occupando della pianificazione delle azioni di somministrazione delle prime 18.000 dosi destinate alla nostra Asl, che andranno agli operatori sanitari e ai soggetti fragili in primis". "L'azienda si sta preparando ad una grande sfida – ha dichiarato Mostarda – rispetto al rischio pandemico attuale, quella di potenziare l'ospedale di Albano, di aumentare il numero delle case della salute, di potenziare la rete territoriale, per ripristinare nel più breve tempo possibile l'ospedale dei Castelli come ospedale No Covid. La sanità pubblica con gli amministratori locali può costruire una importante rete socio-sanitaria, la rete deve essere unica: ospedale, territorio, domicilio, ente locale". (segue) (Com)